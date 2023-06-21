Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Пермском крае

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП в селе Сепыч Пермского края. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107 <…> выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с ВАЗ-2110», — сообщает пресс-служба.

В результате аварии шесть человек, из них четверо несовершеннолетних, доставлены в больницу для обследования. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в ДТП под Нижним Новгородом погибла женщина и пострадали двое детей. Уточняется, что женщина за рулем автомобиля Toyota потеряла управление и врезалась в припаркованную на площадке для отдыха фуру.

Утром 19 июня в Оренбургской области грузовик столкнулся с двумя легковушками. Один мужчина погиб, три человека, в том числе ребенок, получили травмы.