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Пушилин рассказал об атаках ДНР обученными на Западе украинскими боевиками

Пушилин: в начале июня ДНР атаковали бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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В начале июня Донецкую Народную Республику (ДНР) атаковали обучавшиеся в Дании, Великобритании и Испании украинские боевики, заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» в среду, 21 июня.

«Кто против нас был с той стороны — сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять — это как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании», — сказал он.

Также он отметил, что украинские войска провели две серьезные атаки на ДНР с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня.

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Накануне стало известно, что в странах Евросоюза в 2023 году планируют подготовить 30 тыс. националистов Украины. Минобороны страны сообщило, что мероприятия по подготовке военных будут проходить на территории стран — членов ЕС.

Ранее, 20 июня, агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран альянса примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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