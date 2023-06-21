В «Росатоме» заявили об открытости к работе с Турцией по новым АЭС

«Росатом» открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых АЭС, а также готов предложить услуги в других сферах, связанных с атомом. Об этом заявил 21 июня заместитель председателя совета директоров проектной компании «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко на саммите по АЭС NPPES в Стамбуле.

Он отметил, что госкорпорация высоко ценит сотрудничество с Анкарой.

«Росатом» всегда готов и открыт к новым обсуждениям, в том числе на этом форуме. Безусловно, это может включать новые проекты АЭС», — продолжил Дедусенко.

Компания готова предложить турецким партнерам решения в очищении воды, ядерной медицине, исследовательских реакторах, что и предполагается обсудить на саммите, заключил он.

В апреле Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок № 1 атомной электростанции «Аккую». Тогда же президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт.

После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.