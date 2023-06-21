Реклама
Прямой эфир
Мир
Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия
Политика
Путин поручил изучить возможность уголовного наказания за намеренные поджоги леса
Мир
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины
Общество
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Происшествия
Беспилотник атаковал Ворошиловский район Донецка
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов
Мир
Более 90 тыс. человек вышли на улицы Колумбии в знак протеста против реформ
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ
Общество
Путин поручил до 1 августа рассмотреть законопроект об утилизации упаковки
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13
Сюжет:

Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой

Пушилин: российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска освободили и полностью контролируют укрепрайон украинских националистов «Зверинец» на марьинском направлении. Об этом 21 июня сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Освободили так называемый «Зверинец». Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас на данный момент он контролируется нашими подразделениями», — подчеркнул Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Пушилина, важные позиции в операции занимали в том числе чеченские подразделения.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 июня на брифинге заявил, что бойцы Российской армии за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Марьинки, Красногоровки и Авдеевки в ДНР, а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях. Кроме того, было нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах Новополя ДНР и Левадного Запорожской области.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что около населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка в ДНР российская армейская авиация ликвидировала военную технику и разбила более десятка мест скопления националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023