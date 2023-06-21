Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой

Российские войска освободили и полностью контролируют укрепрайон украинских националистов «Зверинец» на марьинском направлении. Об этом 21 июня сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Освободили так называемый «Зверинец». Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас на данный момент он контролируется нашими подразделениями», — подчеркнул Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

По словам Пушилина, важные позиции в операции занимали в том числе чеченские подразделения.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 июня на брифинге заявил, что бойцы Российской армии за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Марьинки, Красногоровки и Авдеевки в ДНР, а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях. Кроме того, было нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах Новополя ДНР и Левадного Запорожской области.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что около населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка в ДНР российская армейская авиация ликвидировала военную технику и разбила более десятка мест скопления националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.