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Корреспондент «Известий» показал работу ВС РФ на купянском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага в среду, 21 июня, показал, как российские военные оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Основная головная боль нашей пехоты — это наблюдательные посты ВСУ, которые размещены по всей линии боевого соприкосновения. И вот сейчас наши орудия методично и точно разбирают эти опасные огневые точки», — заявил корреспондент на фоне раздавшегося артиллерийского выстрела.

Заряды для орудий бывают полные и уменьшенные: уменьшенными ведется стрельба по ближней линии соприкосновения, полными — на максимально возможное для орудия расстояние, рассказал российский военный.

Также Кулага показал, как устроен вход в место хранения крупнокалиберных боеприпасов, так называемый схрон.

«Здесь схрон крупного калибра — аккуратно скрытый от глаз вражеских беспилотников и, соответственно, легко доступный для наших бойцов», — показал корреспондент.

Также Калуга рассказал, что единственной сложностью на данном участке фронта является перемещение, так как гаубицы и разведчики находятся на удаленных друг от друга позициях.

«Передвигаться здесь на технике нежелательно, потому что вражеские беспилотники все равно наблюдают сверху, поэтому приходится летом в жару передвигаться на своих двоих», — рассказал корреспондент.

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Ранее, 20 июня, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу отдельной артиллерийской бригады группировки «Юг» по уничтожению опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении.

Ранее, 20 июня, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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