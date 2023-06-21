Суд в Москве приговорил банкира за крупнейшее в СНГ отмывание денег к 11 годам колонии

Савеловский районный суд города Москвы назначил теневому банкиру крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию денег на сумму более 1,6 млрд рублей Агустину Моралес-Эскомилье 11 лет колонии. Об этом 20 июня сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура РФ.

Фигурант признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство структурным подразделением преступного сообщества»), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой»).

Суд назначил Моралес-Эскомилье наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что с 30 июня по 14 августа 2013 года в Москве, являясь фактическим владельцем ОАО АКБ «СМАРТБАНК», действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, он совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

Российским кредитным организациями, которые были агентом валютного контроля, предоставили ложные документы о целях, основаниях и назначении перевода. Его общая сумма превысила 1,6 млрд рублей.

«В ходе расследования с Моралес-Эскомилье заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому им полностью выполнены», — добавили в надзорном органе.

В феврале Финразведка и Центральный Банк предупредили кредитные организации о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Рекомендации повысить контроль за такими сделками уже направлены.

Отмечалось, что спрос на золото в России в прошлом году побил все рекорды — он вырос в 15 раз. Россияне купили 75 т инвестиционного золота в слитках.