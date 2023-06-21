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В Госдуму внесли законопроект о возвращении перехода на летнее время

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Законопроект о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев в среду, 21 июня.

Данный законопроект предполагает перевод часов на один час вперед с марта по октябрь. Авторы инициативы поясняют, что это необходимо, чтобы в указанный период рассвет и темное время суток наступали на один час позже.

Депутат отметил, что летнее время было введено в СССР и применялось в России до 2012 года, а также применяется в большинстве стран Европы.

«С 2014 года Россия живет в постоянном зимнем времени, из-за чего потеря светлого времени суток в большинстве регионов превышает 200 часов в год», — отметил Матвеев.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что законопроект о возврате летнего времени будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния. В посте в Telegram депутат опубликовал опрос среди подписчиков, поддерживают ли они переход на летнее время. В нем приняло участие 1,8 тыс. человек. 57% ответили «нет».

Матвеев предлагал вернуться к сезонному времени в феврале 2023 года. Тогда он опубликовал фото документов со своей инициативой в Telegram-канале.

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В 2019 году похожую инициативу вносил в Госдуму депутат Андрей Барышев от фракции «Единая Россия». Депутат предлагал вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и на один час назад в октябре. Однако инициатива была внесена без учета необходимых процедур рассмотрения координационным и экспертным советом. Поэтому фракция не поддержала законопроект депутата.

В России смена летнего и зимнего времени была прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с 9 до 11.

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