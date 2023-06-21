Реклама
Прямой эфир
Мир
Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия
Политика
Путин поручил изучить возможность уголовного наказания за намеренные поджоги леса
Мир
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины
Общество
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Происшествия
Беспилотник атаковал Ворошиловский район Донецка
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов
Мир
Более 90 тыс. человек вышли на улицы Колумбии в знак протеста против реформ
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ
Общество
Путин поручил до 1 августа рассмотреть законопроект об утилизации упаковки
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13

В Анапе лошадь сбила ребенка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае, в Анапе, лошадь сбила 8-летнего мальчика. Об этом 21 июня сообщило МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.


Инцидент попал на записи уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок в сопровождении взрослых идет по улице и пинает мяч. Неожиданно мальчика сбивает с ног скачущая лошадь.

В результате у ребенка рассечена лобная часть головы. Зафиксирован закрытый перелом носа.

«Правоохранителям предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности и по какой причине животное осталось без присмотра и убежало», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что установили владельца животного. Как оказалось, это местный житель. У него имеются все необходимые документы на животное.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере
Эксперты рассказали, о чем должны позаботиться родители ради здоровья несовершеннолетних

Ранее, 20 июня, сообщалось, что лента рентгеновского аппарата затянула руку 4-летнего мальчика на станции московского метро. Ребенок зашел на станцию метро вместе с матерью. Женщина ненадолго отвлеклась, в этот момент мальчик просунул свою руку в ленту интроскопа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023