В Анапе лошадь сбила ребенка

В Краснодарском крае, в Анапе, лошадь сбила 8-летнего мальчика. Об этом 21 июня сообщило МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.



Инцидент попал на записи уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок в сопровождении взрослых идет по улице и пинает мяч. Неожиданно мальчика сбивает с ног скачущая лошадь.

В результате у ребенка рассечена лобная часть головы. Зафиксирован закрытый перелом носа.

«Правоохранителям предстоит выяснить, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности и по какой причине животное осталось без присмотра и убежало», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что установили владельца животного. Как оказалось, это местный житель. У него имеются все необходимые документы на животное.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что лента рентгеновского аппарата затянула руку 4-летнего мальчика на станции московского метро. Ребенок зашел на станцию метро вместе с матерью. Женщина ненадолго отвлеклась, в этот момент мальчик просунул свою руку в ленту интроскопа.