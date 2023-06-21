Мотоциклист пострадал в ДТП на МКАД
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне МКАД в Москве, пострадал мотоциклист. Об этом 21 июня сообщил столичный департамент транспорта.
По его данным, авария произошла на 77-м км трассы.
«На месте работают оперативные службы города», — добавили в ведомстве.
Движение в районе происшествия было затруднено. Пострадавший мотоциклист передан медикам, точной информации о его состоянии нет.
Ранее, 12 июня, на востоке Москвы мотоциклист погиб в результате столкновения с иномаркой.
Авария произошла рядом с домом № 36 на 4-й Гражданской улице.