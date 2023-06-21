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Мотоциклист пострадал в ДТП на МКАД

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на МКАД, пострадал мотоциклист
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Фото: дептранс Москвы
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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне МКАД в Москве, пострадал мотоциклист. Об этом 21 июня сообщил столичный департамент транспорта.

По его данным, авария произошла на 77-м км трассы.

«На месте работают оперативные службы города», — добавили в ведомстве.

Движение в районе происшествия было затруднено. Пострадавший мотоциклист передан медикам, точной информации о его состоянии нет.

Ранее, 12 июня, на востоке Москвы мотоциклист погиб в результате столкновения с иномаркой.

Авария произошла рядом с домом № 36 на 4-й Гражданской улице.

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