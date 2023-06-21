МВД: во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года гражданку Австрии

Во Владивостоке полицейские нашли гражданку Австрии, которая пропала в Вене осенью 2022 года и была объявлена в международный розыск. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

Правоохранители получили уведомление о розыске 27-летней девушки, которое распространило бюро Интерпола в Австрии, уточняет телеканал «360». По данным австрийской стороны, жительница Вены внезапно уехала из дома, оставив все свои вещи, пишет ИА Регнум.

После этого ее объявили в международный розыск как без вести пропавшую. Сообщения о розыски были распространены в другие страны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю было установлено местонахождение девушки во Владивостоке, отмечает НСН.

Правоохранители уточнили, что девушка, имеющая российское гражданство, сама приняла решение приехать в Россию, где у нее есть родные, а сама она — русская с австрийским гражданством, пишет сайт kp.ru.

Австрийские правоохранители прекратили поиски, узнав от приморских коллег, что пропавшая девушка найдена, сообщает телеканал «Звезда».

В УМВД по Приморскому краю сообщили, что в настоящее время каналы Интерпола остаются одним из основных механизмов информационного обмена между российскими и зарубежными правоохранительными органами, отмечает сайт aif.ru.

10 июня стало известно, что полицейские задержали россиянина, находившегося в базе федерального розыска Интерпола. По данным «Известий», он был задержан 9 июня во время проверки документов у дома на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, мужчина скрылся от органов МВД Канады. Его арестовали.