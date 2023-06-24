25 июня — День дружбы и единения славян: история и традиции

Множество людей в разных странах 25 июня отмечают День дружбы и единения славян — праздник крупнейшей общности народов мира. В этот день славяне вспоминают о своих истоках, чествуют братство и чтут многовековую культуру. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День дружбы и единения славян 2023 — история

Общая численность славян в мире составляет около 350 млн человек. Это народы России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории. Множество славян также проживают и в других странах постсоветского пространства, в Европе и США.

Праздник, нацеленный на объединение славян по всему миру, появился в 90-х годах XX века вскоре после распада СССР. Он призван побудить братские народы хранить общую культуру и языки и налаживать партнерские связи. Торжество позволяет сохранить связь между поколениями и укреплять согласие и дружбу между славянами.

Больше всего преуспевают в этом стремлении Россия и Белоруссия. Эти страны подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях в рамках Союзного государства. И сейчас Москва и Минск продолжают делать шаги в этом направлении.

День дружбы и единения славян 2023 — традиции

В день торжества славяне во всему миру проводят праздничные мероприятия — фестивали, съезды, концерты. Несмотря на то что знаменательный день не закреплен на официальном уровне, в празднованиях часто принимают участие высокопоставленные лица, иностранные гости и деятели культуры.

Музеи, галереи, научные сообщества и этнические объединения открывают свои двери для желающих, проводят просветительские лекции и иные мероприятия. А сотни людей по всему миру запускают тематические акции и флешмобы, делятся теплыми словами в соцсетях.

А 24 мая во многих странах мира отмечали День славянской письменности и культуры. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.