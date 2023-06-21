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Сюжет:

Беспилотник атаковал Ворошиловский район Донецка

Пушилин: прямое попадание ударного БПЛА зафиксировано в центре Донецка
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В Ворошиловском районе Донецка ударный беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом. Об этом в среду, 21 июня, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — сообщил врио главы ДНР.

Никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал, сотрудники МЧС оперативно купировали огонь, уточнил Пушилин.

В ночь на 21 июня атаке подверглись в том числе Макеевка, Горловка и Ясиноватая. Врио главы ДНР также сообщил, что за минувшие сутки в регионе погибли двое мирных жителей и шесть были ранены, среди них ребенок 2013 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

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Ранее в этот день в Донецке здание детского сада задело осколками при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) — в частности, осколками было повреждено остекление дошкольного учреждения, также несколько осколков лежало на полу.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, ранее в среду сообщили, что с начала суток украинские боевики обстреляли Донецк 11 раз. Последний удар был зафиксирован в 6:45.

Со стороны Галицыновки по Кировскому району города украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. До этого в течение часа произошло еще шесть прилетов, в ходе которых противник применил 32 снаряда.

До этого, 18 июня, ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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