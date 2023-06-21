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Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины

Захарова: Запад пытается уничтожить население Украины, наращивая ей поставки оружия
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Запад пытается уничтожить население Украины, наращивая поставки оружия Киеву. Об этом в среду, 21 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С такой ненавистью поставлять оружие, с такой ретивостью, непримиримостью наращивать военные поставки, понимая, что Украины становится всё меньше и меньше, только можно из-за глубинного желания просто уничтожить население Украины, что и проявляет коллективный Запад», — сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

Как указала дипломат, все американские официальные лица говорят о том, что в контексте украинского кризиса сейчас не может быть никакой заморозки конфликта, начала мирных переговоров и дипломатии. Захарова добавила, что, по их мнению, вопрос должен решиться в ходе боевых действий. Представитель МИДа считает, что именно «вопросом» для американцев является население Украины.

По словам Захаровой, она всё больше убеждается в том, что ненависть по национальному признаку проявляется не только в отношении Киева в контексте русскоязычного и русского населения, но и в отношении коллективного Запада в контексте населения Украины.

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Ранее, 5 июня, доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, президент французского аналитического центра Geopragma Каролина Галактерос заявила, что Украина остается марионеткой Запада и НАТО и не имеет для своих союзников политической или экономической ценности. По ее мнению, Россия выйдет победителем из конфликта, поскольку у нее больше ресурсов и мобилизационных возможностей.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис подчеркнул, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. По его словам, решающее значение в конфликте на Украине окажет тот факт, что время работает на Россию, а не на Украину, поскольку российские военные обучаются и становятся достаточно грозной военной силой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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