Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13

Количество пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области выросло до 13, об этом 21 июня сообщило главное управление МЧС по Тамбовской области.



Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы.



В результате взрыва на пороховом заводе под Тамбовом погибли пять человек.

Взрыв произошел 20 июня в здании № 39, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

На предприятии причиной случившегося назвали проведение работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией.



Изначально сообщалось о четырех жертвах и 12 пострадавших. Погибшие были работниками подрядной организации, которая проводила в данном здании ремонтные мероприятия.

Сотрудниками регионального СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В данный момент на территории завода работает следственная группа.