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Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13

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Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
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Количество пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области выросло до 13, об этом 21 июня сообщило главное управление МЧС по Тамбовской области.

Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы.

В результате взрыва на пороховом заводе под Тамбовом погибли пять человек.

Взрыв произошел 20 июня в здании № 39, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

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На предприятии причиной случившегося назвали проведение работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией.

Изначально сообщалось о четырех жертвах и 12 пострадавших. Погибшие были работниками подрядной организации, которая проводила в данном здании ремонтные мероприятия.

Сотрудниками регионального СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В данный момент на территории завода работает следственная группа.

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