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В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения беспилотника в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/
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В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения беспилотника в районе деревни Лукино в Новой Москве, о чем стало известно в среду, 21 июня.

Как следует из кадров, беспилотник упал на луг. На месте инцидента находятся два автомобиля силовых структур, работают правоохранители.

На месте упавшего летательного аппарата находятся люди как в форме полиции, так и Росгвардии.

О падении беспилотника вблизи Лукино ранее этим же днем, 21 июня, сообщил источник «Известий». По данным информатора, перед падением аппарата раздался взрыв.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил информацию об упавших беспилотниках, отметив, что два из них упали примерно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей. Разрушений и пострадавших нет.

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Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки на российские регионы связаны с желанием Украины отвести часть подразделений России с наиболее важных направлений. Он отметил, что российская система противовоздушной обороны настроена на большие аппараты, в то время как беспилотники маленького размера и сделаны из легких материалов, из-за чего их сложно обнаружить.

В начале пресс-служба Кремля сообщила о попытке киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции главы государства. В результате атаки было повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца.

3 мая источник «Известий» сообщил, что в лесу около подмосковной Коломны упал беспилотник. Падение было зафиксировано между населенными пунктами Северское и Черкизово.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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