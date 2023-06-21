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Эксперт отметил безуспешные попытки ВСУ атаковать под Красным Лиманом

Эксперт Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на краснолиманском направлении, невзирая на потери
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Киевские боевики уже три дня продолжают атаки на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), невзирая на потери, пытаясь продвинуться к Кременной и Лисичанску. Об этом сообщил 21 июня военный эксперт полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населенные пункты Кременная и Лисичанск», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Марочко, главные удары Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят с районов Ямполя, Торского, Белогоровки, Серебрянки и Терны.

«Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены», — подчеркнул эксперт.

У ВСУ потери в живой силе и технике, но противник продолжает попытки преодолеть укрепрайоны российских войск после перегруппировки своих подразделений и восполнения потерь, заключил Марочко.

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Ранее, 20 июня, в Минобороны сообщили, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Торское и Серебрянское лесничество, но благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии группировки войск «Центр» ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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