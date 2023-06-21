Украинцы, насильно призванные в Вооруженные силы Украины (ВСУ), не проявляют интереса во время учений в Польше. Об этом 20 июня рассказал на своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По его словам, на тренировки в Польшу приезжают не те граждане республики, которые хотели принимать участие в боевых действиях. По поведению украинцев видно, что им всё равно, куда они направятся после обучения, добавил офицер.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто всё равно», — сказал он, отметив, что это вызывает недовольство польских военнослужащих.

Павелка допустил, что некоторые из инцидентов во время тренировок боевиков ВСУ могли происходить неслучайно. Он полагает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или ранить себя, чтобы не возвращаться на Украину для участия в военных действиях.

21 июня пленный военнослужащий ВСУ Эдуард Кириловец рассказал, что украинское военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев.

Ранее, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что в ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

17 июня боевик ВСУ, который сдался в плен Российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

До этого, 11 июня, сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.