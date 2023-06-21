Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в гостевом доме в центре Иркутска ликвидирован
Мир
Юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая
Мир
В отдельных регионах Украины резко поднялись тарифы на ЖКХ
Мир
Байден заявил о возможной поездке его спецпосланника по климату в Китай
Происшествия
Штормовой ветер лишил электричества жителей 104 населенных пунктов Омской области
Общество
Вильфанд заявил о старте купального сезона на черноморских курортах
Мир
Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Мир
WSJ предрекла превращение украинского наступления в мясорубку
Мир
У пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли технические недостатки
Общество
В СФ предложили эксперимент по видеоидентификации клиентов банка
Мир
Трамп усомнился в необходимости дебатов с соперниками-республиканцами
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
Сюжет:

Польский офицер заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях

Польский офицер Павелка заявил о безразличии насильно призванных в ВСУ на учениях
0
Фото: REUTERS/Anna Voitenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы, насильно призванные в Вооруженные силы Украины (ВСУ), не проявляют интереса во время учений в Польше. Об этом 20 июня рассказал на своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По его словам, на тренировки в Польшу приезжают не те граждане республики, которые хотели принимать участие в боевых действиях. По поведению украинцев видно, что им всё равно, куда они направятся после обучения, добавил офицер.

«И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто всё равно», — сказал он, отметив, что это вызывает недовольство польских военнослужащих.

Павелка допустил, что некоторые из инцидентов во время тренировок боевиков ВСУ могли происходить неслучайно. Он полагает, что часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или ранить себя, чтобы не возвращаться на Украину для участия в военных действиях.

Игры «Пятнашки»: на авдеевском направлении у ВФУ не хватает резервов
Украинские формирования будут наступать еще две-три недели, считают эксперты

21 июня пленный военнослужащий ВСУ Эдуард Кириловец рассказал, что украинское военное командование ввиду больших потерь на фронте отправляет в бой неопытных новобранцев.

Ранее, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина боевиков в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны воевать. По его словам, большинству солдат в бригаде было уже за 40 лет. Военнопленный подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что в ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

17 июня боевик ВСУ, который сдался в плен Российской армии, рассказал о намерении всего своего взвода перейти на сторону России. На российскую сторону ему и его двум сослуживцам помогли перейти командир и капитан украинского взвода.

До этого, 11 июня, сдавшийся в плен украинский солдат Дмитрий Дистион рассказал об усталости украинских военных от боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023