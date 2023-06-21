Здание детского сада в Донецке задело осколками в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в среду, 21 июня, мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района задето осколками здание детского сада № 327», — написал он в своем Telegram-канале.

На кадрах, которые сопровождают сообщение, видно, что осколками повреждено остекление дошкольного учреждения. Также несколько осколков лежат на полу.

Из какого вооружения велся обстрел, пока не уточняется.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, ранее в среду сообщили, что с начала суток украинские боевики обстреляли Донецк 11 раз. Последний удар был зафиксирован в 6:45.

Со стороны Галицыновки по Кировскому району города украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. До этого в течение часа произошло еще шесть прилетов, в ходе которых противник применил 32 снаряда.

Ранее, 18 июня, ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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