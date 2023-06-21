Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар в гостевом доме в центре Иркутска ликвидирован
Мир
Юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая
Мир
В отдельных регионах Украины резко поднялись тарифы на ЖКХ
Мир
Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины
Происшествия
Штормовой ветер лишил электричества жителей 104 населенных пунктов Омской области
Общество
Вильфанд заявил о старте купального сезона на черноморских курортах
Мир
Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Мир
WSJ предрекла превращение украинского наступления в мясорубку
Мир
У пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли технические недостатки
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ
Общество
В Центре Грабаря оценили сроки реставрации иконы «Троица»
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13
Сюжет:

Здание детского сада в Донецке задело осколками при обстреле ВСУ

Кулемзин: в результате обстрела ВСУ осколками задело здание детского сада в Донецке
0
Фото: t.me/kulemzin_donetsk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здание детского сада в Донецке задело осколками в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в среду, 21 июня, мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Ворошиловского района задето осколками здание детского сада № 327», — написал он в своем Telegram-канале.

На кадрах, которые сопровождают сообщение, видно, что осколками повреждено остекление дошкольного учреждения. Также несколько осколков лежат на полу.

Из какого вооружения велся обстрел, пока не уточняется.

«Любой скажет: лишь бы это поскорее закончилось»
Как в Донецке научились жить под постоянными обстрелами и совершать маленькие ежедневные подвиги

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, ранее в среду сообщили, что с начала суток украинские боевики обстреляли Донецк 11 раз. Последний удар был зафиксирован в 6:45.

Со стороны Галицыновки по Кировскому району города украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. До этого в течение часа произошло еще шесть прилетов, в ходе которых противник применил 32 снаряда.

Ранее, 18 июня, ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023