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Пожар в гостевом доме в центре Иркутска ликвидирован

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Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Пожар в одноэтажном деревянном гостевом доме на улице Тимирязева в Иркутске ликвидирован. Об этом сообщили в среду, 21 июня, в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано на площади 132 кв. м. Рядом стоящие административные и офисные здания спасены от огня», — рассказали в МЧС.

Сейчас на месте находятся дознаватели ведомства, которые устанавливают причины пожара. По предварительным данным, он мог возникнуть в результате перегрузки электросети из-за майнингового оборудования.

В частности, известно, что недавно собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты. Местный электрик предупредил хозяина «машинок» об опасности создаваемой чрезмерной нагрузки на электросеть, однако тот проигнорировал предупреждение.

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Сообщение о возгорании в гостевом доме в центре Иркутска поступило в пожарно-спасательную службу в среду около 10:30 утра (5:30 мск). На место происшествия направили шесть пожарных расчетов. Процесс тушения осложняла плотная деревянная застройка. Из горящего здания были эвакуированы 17 человек.

Ход выяснения обстоятельств происшествия находится на контроле региональной прокуратуры.

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