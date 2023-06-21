NBC: у пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли признаки «циклической усталости»

Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» демонстрировал признаки циклической усталости. Об этом 20 июня сообщил телеканал NBC News со ссылкой на интервью основателя специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктона Раша.

В январе 2020 года Раш рассказал изданию Geekwire, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к «Титанику», имел технические проблемы. В связи с этим его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м. Обломки «Титаника» залегают на глубине 3 800 м.



Помимо этого, Раш обратил внимание на то, что в презентации декабря 2019 года для OceanGate указывалось, что предельная глубина погружения аппарата также составляет 3 тыс. м. Тогда же специалист сообщил о новом этапе поиска финансирования постройки субмарин, которые могут погружаться еще глубже.

В тот же день стало известно, что пилота батискафов OceanGate Дэвида Лохриджа уволили из-за слов об их технических проблемах. Лохридж ранее предупреждал о том, что углеродная оболочка батискафов «Титан» не была должным образом протестирована на безопасность.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. Связь «Титана» с исследовательским судном «Полярный принц» прервалась примерно спустя 1 ч 45 мин. после погружения судна утром 18 июня.

Поиски «Титана» охватили практически 26 тыс. кв. км.

В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил журналистам, что воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Так, воздух в подводном аппарате, если батискаф не поврежден и до сих пор функционирует, закончится около 13:30 22 июня. По словам представителей береговой охраны, поисковые усилия пока не дали результатов.

20 июня океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).