В КНДР назвали Блинкена попрошайкой из-за визита в Китай

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай говорит о признании Вашингтона провала политики давления на Пекин. Об этом 21 июня написал обозреватель Чон Ён Хак Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

В статье под заголовком «Позорный попрошайнический визит провокатора» отмечается, что основой политики нынешней администрации США было сдерживание Китая, также Вашингтон регулярно заявлял об угрозе КНДР, намеренно усиливал конфронтацию и «серьезно угрожал» основным интересам Пекина.

По мнению автора статьи, США укрепляли «антикитайские альянсы» Quad и AUKUS и даже заявляли о возможности военного вмешательства в случае эскалации ситуации на Тайване. После этого Вашингтон отправляет в Китай Блинкена, говоря о необходимости «ответственно контролировать разногласия».

«Это апогей присущих США двуличности и лицемерности... Поскольку США породили сложность и затруднения в китайско-американских отношениях, они сами должны начать уважать основные интересы Китая и прекратить все враждебные акции. Тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений», — говорится в статье ЦТАК.

Как считает обозреватель, Блинкен посетил Китай из-за беспокойства США, что давление на КНР могут «вернуться бумерангом» и нанести удар по американской экономике, а конфронтация может превратиться в военный конфликт и повлечь за собой необратимые бедствия. По его словам, Блинкен «вымолил смягчение отношений».

«Одним словом, нынешний визит госсекретаря США, нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики давления на Китай», — указал обозреватель.

Накануне Блинкен сказал, что руководство страны рассчитывает на скорые визиты членов правительства в Китай ради стабилизации отношений двух стран.

19 июня Байден заявил, что в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпиня с американским госсекретарем Энтони Блинкеном был достигнут прогресс в отношениях между странами. Также он отметил, что стороны находятся на «правильном пути».

Тогда же Си Цзиньпинь на встрече с Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Председатель КНР также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

18 июня Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

Между тем политический аналитик Александр Асафов на следующий день выразил мнение, что шансы на потепление в отношениях Китая и США минимальны. Именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с КНР станет одной из основных тем предвыборной кампании Байдена, и визиты в Китай высокопоставленных американских чиновников этого не изменят.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.