Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках наступления на купянском направлении потеряли контроль над несколькими ключевыми позициями. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении противник испытывает трудности с выполнением боевых задач. <…> Что касается наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — рассказал он.

По словам Марочко, в рядах ВСУ реализуется лишь четверть от общего объема приказов. Офицер отметил, что такой вывод был сделан на основе анализа оперативно-тактической обстановки и распоряжений украинских военных.

Днем ранее Андрей Марочко сообщил, что Киев понес значительные потери в живой силе и технике на различных тактических направлениях. По его словам, самые большие потери за неделю ВСУ понесли на донецком направлении.



В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.



Накануне Марочко заявлял, что российские военнослужащие предотвратили попытку группы ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении.



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