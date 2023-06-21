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В ЛНР сообщили об утрате ВСУ ключевых позиций на купянском направлении

Марочко сообщил об утрате ВСУ ключевых позиций на купянском направлении
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Фото: REUTERS/Stringer
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках наступления на купянском направлении потеряли контроль над несколькими ключевыми позициями. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении противник испытывает трудности с выполнением боевых задач. <…> Что касается наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — рассказал он.

По словам Марочко, в рядах ВСУ реализуется лишь четверть от общего объема приказов. Офицер отметил, что такой вывод был сделан на основе анализа оперативно-тактической обстановки и распоряжений украинских военных.

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Днем ранее Андрей Марочко сообщил, что Киев понес значительные потери в живой силе и технике на различных тактических направлениях. По его словам, самые большие потери за неделю ВСУ понесли на донецком направлении.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Накануне Марочко заявлял, что российские военнослужащие предотвратили попытку группы ВСУ прорвать линию обороны на купянском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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