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В отдельных регионах Украины резко поднялись тарифы на ЖКХ

Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской и, частично, в Запорожской областях
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Фото: Global Look Press/dpa/Friedemann Kohler
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Тарифы на электричество и воду резко выросли в Николаевской области и подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом в среду, 21 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

«По сведениям от коммунальных служб <...>, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт. — ​Ред.). На воду подняли в два раза», — заявил собеседник агентства.

Такая же ситуация наблюдается в городе Снигиревка Николаевской области, который вместе с Херсонской областью вошел в состав РФ. Там с начала месяца сотрудники коммунальных служб проводят подомовые обходы сбора платы за май. При этом независимо от показаний счетчиков выставляется фиксированная сумма в 3,8 тыс. гривен (8,7 тыс. рублей).

В случае отказа потребителей отключают от сети, а также вычеркивают из списков на получение гуманитарной помощи.

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Ранее, 21 мая, стало известно, что украинские власти планируют повысить тарифы на электроэнергию в два раза. Данное решение объяснялось необходимостью ремонта энергетической инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону.

19 мая одна из теплоэлектростанций Украины прекратила производство энергии в связи с повреждением магистральных путей. В середине месяца в компании «Укрэнерго» призвали граждан уменьшить энергопотребление утром и вечером. Подчеркивалось, что этим летом на электростанциях пройдет «масштабная ремонтная кампания».

15 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что стране понадобится около $150 млн на восстановление тепловой генерации. По его словам, на данный момент из строя выведено 75% этой системы.

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