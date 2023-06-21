В центре Иркутска произошел пожар в гостевом доме. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«17 человек эвакуировались из горящего гостевого дома на улице Тимирязева. Пострадавших нет. Пожар локализован. <…> По предварительным данным, площадь пожара составляет 132 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в МЧС, угрозы распространения огня нет. На месте пожара продолжают работать пожарные расчеты.

Накануне в подмосковном Волоколамске произошло возгорание на заводе по изготовлению паллет. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Как выяснили «Известия», площадь всего здания — 13 744,6 кв. м.

Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара. По ее словам, многие паллеты успели обуглиться и больше непригодны к использованию.

В ночь на 21 июня в МЧС России сообщили, что пожар был локализован.