Байден заявил о желании Си Цзиньпина восстановить отношения с США

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет восстановить отношения между Пекином и Вашингтоном. Об этом во вторник, 20 июня, заявил президент США Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.

«Мы в ситуации, когда он хочет возобновить отношения. [Госсекретарь США] Энтони Блинкен только что был там, он проделал хорошую работу, но требуется время», — сообщил он.

Американский лидер отметил, что Китай в данный момент переживает реальные экономические трудности.

По словам Байдена, у Си Цзиньпина вызвала обеспокоенность работа Вашингтона в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности — Quad (Австралия, Индия, США и Япония). Байден отметил, что предложение об объединении Quad встревожила председателя КНР.

Президент США утверждает, что Си Цзиньпин позвонил ему и попросил этого не делать, поскольку это может поставить его в трудное положение.

Ранее в этот день американский лидер Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Глава Белого дома отметил, что китайский лидер был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале, поскольку ситуация вышла из-под его контроля.

Энтони Блинкен прибыл в Китай 18 июня. Его визит на фоне холодных двусторонних связей стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над американской территорией аэростата.

Накануне Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Президент США надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.