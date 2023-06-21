Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене осенью 2022 года гражданку Австрии

Полиция нашла во Владивостоке гражданку Австрии, пропавшую в Вене в 2022 году и объявленную в международный розыск. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что сотрудники полиции получили уведомление о международном розыске 27-летней девушки, распространенное бюро Интерпола в Австрии. По информации австрийской стороны, жительница Вены в октябре 2022 года внезапно уехала из дома, оставив все свои вещи.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД Приморья установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 июня, стало известно, что тело 46-летней женщины, которую считали без вести пропавшей, нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпино на территории Санкт-Петербурга. На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.