Донецк в 11-й раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Последний удар был зафиксирован в 6:45. Со стороны Галицыновки по Кировскому району города украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

До этого в течение часа произошло еще шесть прилетов, в ходе которых противник применил 32 снаряда.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы с использованием восьми 155-миллиметровых снарядов.

За полчаса до этого националисты выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Под обстрелом оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Также ВСУ атаковали Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Отмечается, что всего было выпущено три ракеты.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в квартиру в жилом доме «Диск» в Ворошиловском районе Донецка угодил, предположительно, украинский беспилотник. На кадрах видно, что в доме выбиты окна, на одном из верхних этажей образовалась пробоина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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