Байден заявил о возможной поездке его спецпосланника по климату в Китай

Американский президент Джо Байден заявил, что его спецпосланник по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри может вскоре посетить Китай. Об этом 20 июня сообщил пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, Джон Керри может направиться туда очень скоро», — приводит его слова журналистка газеты The Hill Алекс Ганджитано, входящая в состав пресс-пула.

Отмечается, что Байден в настоящий момент находится в Калифорнии, где участвует во встречах по сбору средств для своей предвыборной кампании. На одной из них он 20 июня, в частности, выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в восстановлении отношений с США.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что руководство страны рассчитывает на скорые визиты членов правительства в Китай ради стабилизации отношений двух стран.

19 июня Байден заявил, что в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпиня с американским госсекретарем Энтони Блинкеном был достигнут прогресс в отношениях между странами. Также он отметил, что стороны находятся на «правильном пути».

Тогда же Си Цзиньпинь на встрече с Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Председатель КНР также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

18 июня Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

Между тем политический аналитик Александр Асафов на следующий день выразил мнение, что шансы на потепление в отношениях Китая и США минимальны. Именно геополитическое и геоэкономическое противостояние с КНР станет одной из основных тем предвыборной кампании Байдена, и визиты в Китай высокопоставленных американских чиновников этого не изменят.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.