Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Мир
Эксперт объяснил намерение ЕС снизить зависимость от Китая
Мир
WSJ предрекла превращение украинского наступления в мясорубку
Мир
У пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли технические недостатки
Общество
В СФ предложили эксперимент по видеоидентификации клиентов банка
Мир
Трамп усомнился в необходимости дебатов с соперниками-республиканцами
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
Экономика
Запуск рейсов в Грузию отложен из-за отсутсвия разрешения Минтранса РФ
Армия
Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ
Мир
Сербского министра выгнали из партии за призывы к санкциям против РФ
Мир
СК РФ установит причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных
Армия
Эксперт отверг вероятность продолжительного наступления ВФУ
Мир
В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
Сюжет:

В Запорожской области оценили запасы воды для нужд сельского хозяйства

Рогов оценил запасы воды для нужд сельского хозяйства
0
Фото: REUTERS/Maxar Technologies/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Запорожской области воды для сельскохозяйственных нужд хватит еще на полтора месяца. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На ситуацию в сельском хозяйстве (разрушение Каховской ГЭС. — Ред.) пока не влияет. У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца», — сообщил он.

Рогов добавил, что на днях в области прошел сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы.

«Питьевая вода вся загрязнена»
Директор фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова — о нуждах людей в зоне затопления в Херсонской области

Ранее, 19 июня, старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

16 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз. При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

11 июня стало известно, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. В ведомстве уточнили, что осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний и ведется регулярный отбор проб воды в поселениях Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Анализ показал, что питьевая вода соответствует нормативным показателям.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023