В Запорожской области оценили запасы воды для нужд сельского хозяйства

В Запорожской области воды для сельскохозяйственных нужд хватит еще на полтора месяца. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На ситуацию в сельском хозяйстве (разрушение Каховской ГЭС. — Ред.) пока не влияет. У нас в оросительных каналах есть вода на полтора месяца», — сообщил он.



Рогов добавил, что на днях в области прошел сильный дождь, он дополнительно наполнил каналы.

Ранее, 19 июня, старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский сообщил, что официальной информации об обнаружении возбудителя холеры в Новой Каховке Херсонской области нет. Специалисты исследуют питьевую воду, ее качество в пределах нормы, добавил медик.

16 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз. При этом эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский в разговоре с «Известиями» усомнился в этом выводе, так как Ляшко не сообщил, по какому показателю загрязнение превышено, а также время и место отбора проб.

11 июня стало известно, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. В ведомстве уточнили, что осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний и ведется регулярный отбор проб воды в поселениях Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Анализ показал, что питьевая вода соответствует нормативным показателям.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.