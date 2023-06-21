Украинские боевики выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили массированный обстрел Донецка. Об этом 21 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее в этот день ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Под ударом украинских боевиков оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Также ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Отмечается, что всего было выпущено три ракеты.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в квартиру в жилом доме «Диск» в Ворошиловском районе Донецка угодил, предположительно, украинский беспилотник. На кадрах видно, что в доме выбиты окна, на одном из верхних этажей образовалась пробоина.

Квартира, пострадавшая от беспилотника, превратилась фактически в развалины: на кадрах видны вылетевшие стекла, разбитый телевизор и обгоревшие обои.

19 июня мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. В этот день украинские боевики обстреливали город 10 раз с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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