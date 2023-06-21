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Жилая многоэтажка повреждена в Донецке в результате атаки БПЛА ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В квартиру в жилом доме «Диск» в Ворошиловском районе Донецка угодил, предположительно, украинский беспилотник. Об этом 21 июня сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По предварительным данным, он попал в один из верхних этажей здания. На кадрах видно, что в доме выбиты окна, на одном из верхних этажей образовалась пробоина.

Квартира, пострадавшая от беспилотника, превратилась фактически в развалины: на кадрах видны вылетевшие стекла, разбитый телевизор и обгоревшие обои.

«К счастью, квартира нежилая, пострадавших нет. Но в результате попадания было возгорание. На стенах остатки поражающих элементов», — рассказал Быковский.

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Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, украинские боевики выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Под ударом оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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