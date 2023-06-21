Командир взвода группировки «Восток» вывел бойцов из окружения ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 июня сообщил, что командир мотострелкового взвода старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес противнику огневое поражение.

«Командир мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Анатолий Зуев во время наступления превосходящих сил противника на одном из участков южнодонецкого направления вместе с личным составом взвода попал в окружение. Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Чехов, старший лейтенант Зуев вывел свой личный состав из окружения при поддержке дружественной артиллерии и танков. После этого, заняв выгодные рубежи, военнослужащие продолжили наносить огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате противник эвакуировал остатки подразделений, понеся существенные потери в живой силе и технике.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки были успешно отражены 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР, а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

11 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что тяжелые бои продолжаются на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, противник предпринимает попытки окружения российских подразделений на Времевском выступе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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