Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент США Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Мир
Эксперт объяснил намерение ЕС снизить зависимость от Китая
Мир
WSJ предрекла превращение украинского наступления в мясорубку
Мир
У пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли технические недостатки
Общество
В СФ предложили эксперимент по видеоидентификации клиентов банка
Мир
Трамп усомнился в необходимости дебатов с соперниками-республиканцами
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
Экономика
Запуск рейсов в Грузию отложен из-за отсутсвия разрешения Минтранса РФ
Армия
Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ
Мир
Сербского министра выгнали из партии за призывы к санкциям против РФ
Мир
СК РФ установит причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных
Армия
Эксперт отверг вероятность продолжительного наступления ВФУ
Мир
В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
Сюжет:

Командир взвода группировки «Восток» вывел бойцов из окружения ВСУ

МО РФ: командир взвода вывел бойцов из окружения ВСУ и остановил наступление противника
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 июня сообщил, что командир мотострелкового взвода старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес противнику огневое поражение.

«Командир мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Анатолий Зуев во время наступления превосходящих сил противника на одном из участков южнодонецкого направления вместе с личным составом взвода попал в окружение. Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Чехов, старший лейтенант Зуев вывел свой личный состав из окружения при поддержке дружественной артиллерии и танков. После этого, заняв выгодные рубежи, военнослужащие продолжили наносить огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате противник эвакуировал остатки подразделений, понеся существенные потери в живой силе и технике.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки были успешно отражены 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР, а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

11 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что тяжелые бои продолжаются на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, противник предпринимает попытки окружения российских подразделений на Времевском выступе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023