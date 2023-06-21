Группировка сил «Восток» отразила нападение украинских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом в среду, 21 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака противника восточнее населенного пункта Новополь. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Огнем самоходных артиллерийских орудий «Гиацинт» уничтожены боевые бронированные машины и живая сила в районе Сторожевого», — рассказал он.



По словам Чехова, экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили живую силу противника около села Новодонецкое. Офицер добавил, что армейская авиация нанесла поражение танку, боевым бронемашинам и местам скопления украинских военных в районах Новодонецкого и Макаровки.



Начальник пресс-центра заключил, что в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили гаубицу «Мста-Б» в районе Привольного.

Ранее в этот день Минобороны России показало кадры боевой работы российских десантников по отражению атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут).

20 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.



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