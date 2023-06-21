ВКС РФ сорвали украинское наступление на торском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 21 июня сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление украинских войск на торском направлении (ДНР).

«На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Савчук, в результате удара штурмовой и армейской авиации Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе и технике. Также, по его словам, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Терны в ДНР.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи на угледарском направлении. Расчеты ПТУР поражают формирования, укрепрайоны и технику ВСУ.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки были успешно отражены 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР, а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

16 июня российский истребитель Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) уничтожил самолет ВСУ. В оборонном ведомстве отмечали, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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