Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку. Об этом 21 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«04:40 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Под ударом украинских боевиков оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Кроме того, в 04:55 по Ясиноватой было выпущено пять снарядов калибра 155 мм, добавили в СЦКК.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Отмечается, что всего было выпущено три ракеты.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинских боевиков погибла мирная жительница.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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