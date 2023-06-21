На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области

Взрывы прогремели в Житомирской области Украины. Об этом в среду, 21 июня, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не уточняются. Региональные власти ситуацию пока не комментировали.

Отмечается, что в этих областях была объявлена воздушная тревога.



Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Ранее в этот день стало известно, что взрывы прозвучали в Сумской и Черкасской областях Украины.



Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Львовской области. Сообщалось, что на большей части территории Украины также объявлена воздушная тревога.



В тот же день серия взрывов прозвучала на территории Киева и Киевской области. Как уточнили в городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Также 20 июня сообщалось о взрывах в Черкасской области, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.