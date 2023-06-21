Украинские боевики выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в среду, 21 июня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что всего было выпущено три ракеты.

Накануне украинские боевики также обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Днем ранее в СЦКК сообщили, что мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Отмечается, что 19 июня украинские боевики обстреливали город 10 раз с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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