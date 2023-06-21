Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области
Экономика
Запуск рейсов в Грузию отложен из-за отсутсвия разрешения Минтранса РФ
Армия
Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ
Мир
Сербского министра выгнали из партии за призывы к санкциям против РФ
Мир
СК РФ установит причастных к подрыву Каховской ГЭС украинских военных
Армия
Эксперт отверг вероятность продолжительного наступления ВФУ
Мир
В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим
Происшествия
Умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин
Мир
Маск пообещал приход своей компании Tesla в Индию
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Мир
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины
Мир
В НАТО допустили потерю Британией статуса ведущей военной державы
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня
Сюжет:

Украинские боевики выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в среду, 21 июня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что всего было выпущено три ракеты.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне украинские боевики также обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.

Днем ранее в СЦКК сообщили, что мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Отмечается, что 19 июня украинские боевики обстреливали город 10 раз с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023