Минобороны Украины: ВСУ в контрнаступлении столкнулись с сильным сопротивлением

Заместитель главы украинского минобороны Анна Маляр 20 июня признала, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сильным сопротивлением российских военнослужащих.

«Понятно, что людям хочется, чтобы это было, как в кино, — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение, и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет. <...> Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — написала она в своем Telegram-канале.

Она призвала не оценивать действия военных по километрам, на которые они продвинулись, или количеством занятых населенных пунктов. По ее словам, критериев оценки результатов наступления много, однако называть их Маляр не стала.

Замминистра обороны Украины признала, что на некоторых участках ВСУ находятся в обороне, сдерживая наступление российских сил. При этом она пообещала, что главный удар ВСУ «еще впереди».

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что ВСУ после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в этот же день заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, ВСУ продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил о больших потерях у ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Президент уточнил, что в момент его выступления ВСУ безуспешно пытались прорвать позиции РФ на Времевском выступе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.