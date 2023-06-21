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В Москве самые дешевые лоты в новостройках масс-маркета продаются в ЦАО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве самые бюджетные лоты на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса продаются в Центральном административном округе (ЦАО). Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Бест-Новострой», которые провели исследование совместно с аналитиками платформы bnMAP.pro.

В исследовании принимали участие все квартиры и апартаменты комфорт- и эконом-класса, которые находятся в экспозиции в старых границах Москвы. Изучалась цена предложения.

«Самая низкая средняя стоимость лота эконом- и комфорт-класса отмечается в ЦАО, она равна 8,163 млн рублей. Это обусловлено тем, что в ЦАО продается всего лишь 113 лотов массового сегмента в четырех проектах», — рассказала управляющий партнер Dombook, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Она уточнила, что в этой локации эконом- и комфорт-класс появляются редко и вымываются очень быстро. Все предложения масс-сегмента в ЦАО — это только апартаменты площадью от 15 м.

Также минимальная средняя стоимость лота массового сегмента зафиксирована в Зеленоградском административном округе, отметила Доброхотова.

«ЗелАО — это эксклав Москвы, в котором традиционно отмечаются самые низкие цены за счет удаленности от основных территорий столицы и отсутствия метро. Средняя стоимость лота массового сегмента здесь составляет 9,204 млн рублей. Всего в продаже на данный момент в ЗелАО находится 556 квартир и апартаментов массового сегмента», — пояснила она.

В других административных округах «старой» Москвы средняя стоимость лота в масс-сегменте варьируется от 13,766 млн до 18,218 млн рублей, добавила Доброхотова.

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Ранее, 20 июня, аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что скидки на некоторые новостройки бизнес-класса в Москве достигли 35%. Но чаще всего дисконт встречается в массовом сегменте, скидки на такие объекты в среднем составляют 19%.

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