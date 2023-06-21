В конгрессе США назвали визит Блинкена в Китай разочаровывающим

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол назвал разочаровывающим визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР (Китай) 18–19 июня. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник, 20 июня, на сайте комитета.

Маккол указал на «неудачи на переговорах» по некоторым ключевым для Вашингтона проблемам, включая Тайвань, освобождение задержанных в Китае американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.

«Я серьезно обеспокоен вопиющим провалом поездки госсекретаря Блинкена в Пекин», — говорится в заявлении конгрессмена.

По его словам, 11 часов переговоров и потраченные на поездку тысячи долларов американских налогоплательщиков не привели к чему-то существенному, кроме «простого обещания новых встреч в будущем».

«Отсутствие прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев, включая Марка Свидана, который беспричинно содержится под стражей более десяти лет, неприемлемо. <...> Кроме того, вызывает беспокойство неудача Блинкена в том, что касается агрессивных действий КНР в отношении Тайваня», — подчеркнул председатель комитета по иностранным делам, отметив, что военная эскалация коммунистической партии Китая (КПК) несет в себе серьезную угрозу стабильности в регионе и что Соединенным Штатам Америки нужно дать сильный, решительный ответ.

По мнению законодателя, госсекретарь «отмахнулся от истории» со сбитым над американской территорией китайским аэростатом, продемонстрировав нелепое и пренебрежительное отношение к тревогам американских граждан.

Маккол также напомнил, что Китай может договориться с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, однако Блинкен не затронул этот вопрос в ходе своих встреч в Пекине.

«Я призываю госсекретаря приложить больше усилий при будущих контактах с Китаем. Мы должны занимать твердую и непоколебимую позицию по ключевым вопросам», — подытожил конгрессмен.

Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин выразил надежду на скорые визиты членов правительства США в Китай ради стабилизации отношений двух стран. Блинкен также пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана посетить США и сказал, что «ожидает новых визитов высокопоставленных официальных лиц в обоих направлениях в ближайшие месяцы».

Блинкен прибыл с визитом в Пекин 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей» впервые за пять лет. Напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном возникли, в частности, из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также сбитого над Штатами китайского аэростата.

На следующий день, 19 июня, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Энтони Блинкеном заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, оценивая визит американского госсекретаря в Китай, отметил, что он касается двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. При этом, говоря о встрече Блинкена с председателем КНР, Лавров указал на то, что российская сторона видит эту встречу как попытку Пекина донести свою принципиальную позицию в отношении незыблемости законных интересов республики, касающихся в том числе прилегающих к ней регионов.