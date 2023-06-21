Умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин

Актер театра и кино, артист петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин умер в возрасте 36 лет. Об этом 19 июня сообщил театр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — говорится в публикации.

Причина смерти актера не уточняется. Дату прощания с Ложкиным в театре пообещали сообщить позднее.

Михаил Ложкин родился 12 ноября 1986 года. В 2011 году он окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. В 2014 году он стал лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Также Ложкин снялся в фильме «Ада», сериалах «Великолепная пятерка-4», «Реализация-2», «Анонимный детектив» и ряде других. Кроме того, он работал актером дубляжа.