Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск пообещал приход своей компании Tesla в Индию
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Мир
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины
Мир
В НАТО допустили потерю Британией статуса ведущей военной державы
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня
Общество
Гендиректор Центра Грабаря заявил об отсутствии угроз для сохранности «Троицы»
Общество
Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в центре России и Поволжье
Мир
Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках»
Общество
Пожарные локализовали возгорание на заводе в Волоколамске
Мир
Такер Карлсон назвал сына Байдена иноагентом
Культура
В России выйдет более 150 новых иностранных настольных игр в 2023 году
Общество
Москвичам пообещали аномальный холод в самую короткую ночь года

Четыре пассажирских автобуса сгорели на стоянке во Владивостоке

На территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса
0
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке сгорели четыре автобуса. Об этом 21 июня сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании в автобусном парке по улице Адмирала Корнилова поступило в 06:30 по местному времени (20 июня 23:30 мск).

«На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08:14 (01:14 мск) пожар ликвидирован на площади около 50 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Приморского края, в районе 06:00 перед выходом на линию загорелся один из автобусов. Пламя перекинулось на стоявшие рядом машины, к прибытию пожарных горели уже четыре автобуса.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее, 11 июня, в столичной прокуратуре сообщили, что порядка 15 автомобилей уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023