Четыре пассажирских автобуса сгорели на стоянке во Владивостоке

Во Владивостоке сгорели четыре автобуса. Об этом 21 июня сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Отмечается, что сообщение о возгорании в автобусном парке по улице Адмирала Корнилова поступило в 06:30 по местному времени (20 июня 23:30 мск).

«На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08:14 (01:14 мск) пожар ликвидирован на площади около 50 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Приморского края, в районе 06:00 перед выходом на линию загорелся один из автобусов. Пламя перекинулось на стоявшие рядом машины, к прибытию пожарных горели уже четыре автобуса.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее, 11 июня, в столичной прокуратуре сообщили, что порядка 15 автомобилей уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы.