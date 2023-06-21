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Эксперт объяснил намерение ЕС снизить зависимость от Китая

Эксперт Карагианнис объяснил намерение ЕС снизить экономическую зависимость от Китая
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Фото: Global Look Press/Jean Marc Quinet
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Евросоюз 20 июня представил контуры своей первой стратегии экономической безопасности. Одним из способов борьбы против уязвимостей ЕС перед третьими странами может стать запрет на аутсорсинг неблагонадежным государствам (читай, Китаю) цепочек поставок передовых технологий. Эксперт Барселонского института международных исследований (IBEI) Яннис Карагианнис заявил «Известиям», что реальная степень зависимости Европы от Китая не особо пропорциональна политической шумихе по этому поводу.

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Однако зависимость ЕС от КНР, например, в обрабатывающей промышленности, которая сама по себе составляет небольшую часть ее ВВП, невелика, добавил эксперт.

«Но кризис СOVID-19 и выявленная им нехватка местных мощностей по производству защитных масок, китайские инвестиции вроде вложений в греческий порт Пирей и другие кризисы, импортированные с Дальнего Востока (например, «Фукусима»)», — всё это было собрано воедино и умело использовано «экономическими патриотами», — пояснил эксперт «Известиям» причины, по которым еврочиновники решили бороться с зависимостью от системных конкурентов на международной арене.

При этом он считает, что не все в Европе стремятся снизить риски исключительно от тесных экономических отношений с Китаем.

«Некоторые лоббисты и политики ЕС вполне могут иметь в виду, к примеру, Тайвань с его полупроводниковой промышленностью или Японию с ее производством автомобильного оборудования», — отметил Яннис Карагианнис.

Впрочем, пока стратегия экономической безопасности — не официально принятый и обязательный к исполнению закон, а скорее первые наброски идей о том, как Евросоюзу стоит выстраивать свою торговую политику, прежде всего в отношении Китая. Подробнее документ обсудят и детализируют в конце июня на саммите лидеров глав государств и правительств ЕС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коллективный риск: ЕС представил стратегию экономической безопасности

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