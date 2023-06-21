Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 21 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8.



В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +5, местами до +2.

Днем прогнозируется северный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/c.

Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

Ранее, 20 июня, ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает аномально холодная погода в ночь на среду. Однако в этот же день ожидается потепление.

Тогда же заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что жара вернется в Москву в пятницу.

Кроме того, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что ближайшие ночи, 21–22 июня, будут холодными, по области столбики термометров опустятся до +2 градусов, а днем прогнозируется теплая и солнечная погода.