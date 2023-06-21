Эксперт отверг вероятность продолжительного наступления ВФУ

Вооруженные формирования Украины не смогут повторить харьковский вариант наступления 2022 года, так как наши войска выстроили грамотную многоэшелонированную оборону, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, наступление украинских формирований будет идти еще 2–3 недели. Эксперт считает, что российская армия отобьет эти атаки. Силы ВФУ, которые были задействованы в первой волне, уже были растрачены. На днях началась вторая волна наступления, но она не приносит результатов, при этом силы противника тают на глазах, отметил он.

«Куда им деваться? Они сейчас бросаются, потому что им западные кураторы приказали бросаться. Долго продолжаться наступление не сможет. Мы жжем технику, жжем БТР, жжем танки», — объяснил эксперт.

По его словам, нашей армии надо перетерпеть этот момент, а «дальше мы пойдем вперед».

В российском военном ведомстве 20 июня рассказали, что в течение суток в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 645 человек и 63 единицы техники, включая танки, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и боевые бронированные машины. В Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) нашими подразделениями была пресечена деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, российская армия уничтожила восемь складов с боеприпасами украинских формирований. Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 13 украинских БПЛА. Также 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня ВФУ предприняли 263 атаки позиций российских войск, все они были отбиты.



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