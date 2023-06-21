Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 21 июня, прокомментировала публикацию Bellingcat (признан в РФ иноагентом) о виновных в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Журналист Bellingcat назвал украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на «Северные потоки». А американского президента не назвал?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он также напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico написала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о намерениях Киева.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.