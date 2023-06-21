Москвичам пообещали аномальный холод в самую короткую ночь года

Жителей Москвы ожидает аномально холодная погода в ночь на среду. Об этом во вторник, 20 июня, написала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 км температура воздуха понизится до +5 градусов. И в приземном слое воздуха местами возможно понижение до +5 градусов, что близко к рекордно низкой температуре для этих чисел июня», — сообщила она.



По словам специалиста, в ночь на 22 июня прогнозируется аналогичная температура, поскольку московский регион останется в зоне холодного антициклона с центром над Баренцевым морем.



Позднякова добавила, что потепление ожидается в этот же день.

Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара вернется в Москву в пятницу.