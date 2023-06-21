Площадь пожара в подмосковном цехе по производству паллет увеличилась до 6 тыс. кв. м

Площадь пожара в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных паллет, выросла до 6 тыс. кв. м. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Площадь пожара составляет 6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Как сообщила прокуратура Московской области, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь, по данным ведомства, перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.

Накануне стало известно, что в подмосковном Волоколамске произошло возгорание на заводе по изготовлению паллет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел цех на площади 3 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек.