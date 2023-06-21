Байден продлил санкции США в отношении КНДР на один год

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на один год продлил действие американских санкций в отношении КНДР (Северной Кореи). Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 20 июня, на сайте Белого дома.

Байден объяснил свое решение продлить санкции США против Пхеньяна «риском распространения оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове». Помимо этого, по мнению американского лидера, правительственная политика КНДР сохраняет представление «необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

В опубликованном документе речь идет о продлении режима чрезвычайного положения в стране в отношении Северной Кореи, которое предусматривает сохранение всех санкций, вводимых ранее президентскими указами, подписанными в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.

Целью санкций Соединенных Штатов в то время было предотвращение распространения северокорейского оружия массового уничтожения, а также средств его доставки.

Ранее, 15 июня, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию о запуске подтвердил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Позднее в этот же день правительство Японии провело срочное заседание Совета национальной безопасности (СНБ). Причиной для созыва заседания стал запуск Северной Кореей баллистической ракеты.

До этого, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.

2 июня на полях Совета Безопасности ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева призвала США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР. Она выразила неуверенность в том, что Вашингтон «действительно готов к конструктивным дискуссиям» с Пхеньяном.

В конце мая Международная морская организация (ИМО) впервые приняла на 107-й сессии комитета по безопасности на море (MSC) в Лондоне резолюцию, осуждающую пуски ракет КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства, и призвала соблюдать правила, включая предоставление уведомления перед любыми ракетными испытаниями.