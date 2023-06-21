Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон назвал потери ВСУ характерной частью конфликта
Мир
В минобороны Украины признали трудности в ходе контрнаступления
Мир
В США заявили о готовности ВМС к поискам пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Инвестор из США назвал ПМЭФ опровержением тезиса об изоляции России
Мир
В Пентагоне оценили ход контрнаступления ВСУ
Мир
ЕС обратится к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Швейцарии зерновую сделку
Спорт
ФК «Сочи» подписал контракт со словенским полузащитником Крамаричем
Политика
ГД приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими
Мир
Канада отправила второй корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Десятки авиарейсов задержаны в нидерландском Схипхоле из-за приближения шторма
Общество
Гидрометцентр сообщил о приближающихся заморозках в четырех регионах ЦФО
Спорт
МОК уравнял мужские и женские дистанции в лыжных дисциплинах на Олимпиаде-2026

На Смоленской площади в Москве столкнулось несколько автомобилей

0
Фото: t.me/DtOperativno
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Смоленской площади столкнулось несколько автомобилей. Об этом 21 июня сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На Смоленской площади (в районе д. 6/13) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. В дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Накануне в городе Нурлат (Республика Татарстан) в результате съезда легковушки в кювет пострадали три человека. По предварительным данным, водитель развил высокую скорость и не справился с управлением.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023