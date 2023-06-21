На Смоленской площади в Москве столкнулось несколько автомобилей
В Москве на Смоленской площади столкнулось несколько автомобилей. Об этом 21 июня сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На Смоленской площади (в районе д. 6/13) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. В дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда.
Накануне в городе Нурлат (Республика Татарстан) в результате съезда легковушки в кювет пострадали три человека. По предварительным данным, водитель развил высокую скорость и не справился с управлением.